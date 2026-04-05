Шохин: введение шестидневной рабочей недели в России не обсуждается

В России нет необходимости вводить шестидневную рабочую неделю с 12-часовой продолжительностью трудового дня, такой вопрос не обсуждается. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Так он прокомментировал призыв бизнесмена Олега Дерипаски перейти на шестидневный график с 08:00 до 20:00.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Госдуме сейчас есть законопроект, который снимает ограничение на сверхурочные рабочие часы. «Наверное, его примут скоро, может быть, даже в этой сессии»,— сказал Александр Шохин. Он отметил, что планируется увеличить годовой лимит сверхурочных часов в два раза — с нынешних 120 до 240. Глава РСПП считает, что для работников это будет более выгодно, «чем просто удлинение рабочего дня», поскольку дополнительные часы лучше оплачиваются. «Речь идет о том, чтобы люди подрабатывали на своем рабочем месте, а не курьерами и так далее. Чтобы у людей был выбор»,— заявил он (цитата по ТАСС).

«Если мы вводим понятие более длинного рабочего дня, то что такое 12 часов? Это полторы ставки, если переводить на бюджетников. 8 часов плюс еще полставки. То, что сверху основной, оплачивается в одинарном размере»,— сказал Александр Шохин. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, то сверхурочные до 120 часов будут оплачиваться в полуторном размере, а свыше 120 и до 240 часов — в двойном размере, добавил он.

Идея Олега Дерипаски о введении в России шестидневной рабочей недели с 12-часовыми сменами не нашла поддержки у бизнеса, а профсоюзы назвали ее непросчитанной. Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что инициатива бизнесмена «ни в ближайшем будущем, ни когда-либо» реализована не будет, и назвал идею противоречащей здравому смыслу. Он также указал, что предложение не соответствует обозначенной президентом концепции «экономики высоких зарплат».