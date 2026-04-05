Повреждения на Новогорьковской ТЭЦ не повлияли на ее работу

После атаки беспилотников специалисты не зафиксировали повреждений на Новогорьковской ТЭЦ, которые могли бы повлиять на ее стабильную работу. По данным областного правительства, чтобы избежать перебоев с поставками электричества, запущено резервное оборудование.

Параметры отопления и горячего водоснабжения в Кстове должны быть восстановлены в ближайшее время.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ночь на 5 апреля над Нижегородской областью сбили 30 беспилотников. От падения обломков в Кстовском районе Нижнего Новгорода пострадали несколько домов, Новогорьковская ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод.

Андрей Репин