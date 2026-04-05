Ограничение на экспорт российского бензина не коснется Абхазии

Ограничения на экспорт бензина, которые правительство России ввело 2 апреля для производителей нефтепродуктов, не коснутся Абхазии. Об этом сообщило Минэнерго республики в Telegram-канале.

«Данный запрет не затронет Республику Абхазию, так как в рамках действующих двусторонних соглашений между странами поставки нефтепродуктов регулируются особым порядком»,— сообщили в ведомстве. Поставки бензина в Абхазию продолжатся в обычном режиме, добавили там.

Российское правительство ввело ограничение для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и полевых работ. Кроме того, меры необходимы из-за роста мировых цен на нефть, который вызван ситуацией на Ближнем Востоке. Ограничения будут действовать до 31 июля. Они не затронут поставки по межправительственным соглашениям.