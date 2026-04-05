Ноутбуки ставят на «перезагрузку»

Вместо новых ноутбуков россияне стали чаще выбирать восстановленные. Спрос на такие устройства за год вырос до 70%, сообщили “Ъ FM” продавцы техники. Устаревшим ноутбукам меняют детали, обновляют программное обеспечение, а затем выставляют на продажу: для клиентов они выгоднее, чем новая техника.

Активнее приобретать такую технику стали как в офлайн-ритейле, так и на интернет-площадках. На «Авито», например, продажи восстановленных ноутбуков увеличились на 11%, а у «М.Видео» за год спрос в натуральном выражении вырос почти на 3/4. В будущем эти устройства станут еще популярнее из-за роста цен на новую технику, считает представитель Ассоциации продавцов и производителей техники (РАТЭК) Антон Гуськов:

«Люди готовы потратить меньшие деньги, чтобы получить сопоставимый эффект. Тем более каких-то радикально новых технологий, которые бы принципиально изменили само устройство, на новых моделях в последние несколько лет нет. В основном реновации подвергаются топовые версии прошлых лет и брендов, которые занимают или занимали уверенные позиции.

Чаще всего б/у ноутбукам меняют аккумулятор, заменяют объем внутренней памяти, по возможности обновляют программное обеспечение. При этом продавец должен уведомить покупателя о том, что он продает устройство, которое было в эксплуатации. А дальше гарантийные обязательства должны быть представлены в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Если говорить про спрос на такие устройства, то на него влияет и стоимость новых моделей, которая грозит вырасти. У нас вводится, например, обязательная маркировка этих устройств, с марта стартовал определенный этап ее внедрения. С сентября ожидается введение технологического, экологический сборов. То есть, помимо каких-то общеглобальных факторов, есть еще чисто внутренние, которые будут давить на себестоимость».

На этом фоне падает спрос на новые модели ноутбуков. По данным «Ведомостей», ритейлеры за прошлый год продали почти 3 млн устройств против 4 млн в 2024-м. В этом году продавцам не удастся сдержать рост цен на новинки. Но в среднем сегменте и выше пока еще можно найти выгодные предложения, отметил руководитель закупки клиентских устройств компании X-Com Сергей Писарев:

«У нас был один-два случая, когда клиент искал недорогой товар, потому что сейчас все подорожало на 30% по отношению к прошлому году. При этом он был готов рассматривать предложения и на маркетплейсе, несмотря на отсутствие гарантии в таком случае. Но здесь речь о совсем нишевых, недорогих моделях в районе 20 тыс. руб. Когда речь идет о среднем чеке в районе 50 тыс. руб., пока еще есть возможность сделать предложение клиентам, и они выбирают все-таки новые устройства с гарантией.

Между тем, наверное, нельзя сказать, что в деньгах спрос упал. Продавцы понимают, что цены растут, и так как на складах еще есть товар, сейчас очень многие стараются выкупить впрок. Мы думаем, что к маю все, что можно было, вымоется.

Наступит эпоха совсем новых цен. Есть мнение, что дешевого сегмента вообще не будет.

Цены зависят от комплектующих, доступности памяти и SSD. По памяти дефицит, производители дешевые модели не выпускают, им это неинтересно. Поэтому достаточно сильно сократится сегмент недорогих ноутбуков. Если раньше их можно было найти за 20 тыс. руб., то сейчас, наверное, останется уровень в районе 40 тыс. руб. Конкуренции со стороны неизвестных китайских брендов будет меньше. Их тоже достаточно сильно затронет невозможность купить комплектующие. Может быть, они как раз перейдут на б/у в этой сфере и станут выкупать б/у память внутри на рынке».

По данным «Платформы ОФД», средний чек на ноутбуки в 2025 году составил 58 тыс. руб. В денежном выражении продажи за год упали на 23%.

Егор Парфенов