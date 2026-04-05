Астронавты Artemis II прислали на Землю фото Луны с уникального ракурса

NASA опубликовало фотографию Луны, которую с корабля «Орион» сделали астронавты миссии Artemis II («Артемида-2»). Снимок не отличается высокой детализацией, однако в NASA подчеркнули, что его ценность заключается в ракурсе.

Фото: @NASAArtemis

«Так творится история. Вы можете увидеть Море Восточное на правом краю лунного диска. Впервые, именно в этой миссии, все Море было видно невооруженным глазом», — заявили в NASA.

Экипаж «Ориона», в свою очередь, описал впечатления от пролета над обратной стороной Луны.

