Астронавты Artemis II описали обратную сторону Луны

Экипаж миссии NASA Artemis II («Артемида-2») увидел обратную сторону Луны. О своих впечатлениях астронавты рассказали в интервью BBC.

«Земля почти в полном затмении, Луна почти полностью освещена, и единственный способ увидеть это — находиться посередине между ними. Это действительно вдохновляет»,— рассказал командир Рид Уайсмен.

«Более темные участки находятся не совсем на своих местах, и что-то внутри тебя подсказывает, что это не та Луна, которую ты привык видеть»,— отметила специалист полета Кристина Кук.

«Просто сам факт того, что мы видим и где мы находимся, трудно осознать. Это действительно поражает воображение, и эмоции, которые с этим связаны, — это огромное счастье, просто пережить эти уникальные вещи»,— сказал специалист Джереми Хансен. Он добавил, что фотографии, сделанные из космоса, — «потрясающие», «но здесь, наверху, это совершенно иная красота».

Запуск космического корабля «Орион» состоялся 1 апреля. Уже 4 апреля экипаж Artemis II преодолел половину пути от Земли к Луне. На сегодняшний день «Орион» прошел свыше 320 тыс. км. Астронавты во время миссии облетят Луну без высадки на ее поверхность. Возвращение на Землю запланировано спустя 10 дней.