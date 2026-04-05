Эксперта по делу о радиостанциях «Эрика» для Росгвардии заподозрили в некомпетентности

Адвокаты бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина требуют проверить действия негосударственного эксперта Алексея Бабанина в рамках уголовного дела о поставках радиостанций «Эрика».

По версии защиты, заключение эксперта из НИИ «Восход» о том, что производство 6,5 тыс. единиц техники на основе иностранных запчастей не имело стоимости, является необоснованным. Адвокат Михаил Жихарев утверждает, что специалист, не имеющий квалификации инженера или оценщика, сделал вывод об иностранном происхождении комплектующих на основе визуального осмотра. Защита обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 307 УК РФ.

Следствие оценило ущерб по делу о поставках радиостанций для нужд МВД и Росгвардии в более чем 380 млн руб. Согласно материалам дела, в устройствах находились комплектующие из КНР, не предусмотренные госконтрактами. Господин Мусин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, он отрицает вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уральские рации не пельмени».