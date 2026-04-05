Прокуратура Кубани предупредила о мошенниках, взламывающих аккаунты на маркетплейсах

Прокуратура Краснодарского края выявила новую схему хищения денежных средств у пользователей маркетплейсов. Злоумышленники взламывают личные кабинеты граждан, изучают историю их поисковых запросов и затем звонят под видом продавцов, предлагая приобрести интересовавший их товар. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным ведомства, после получения доступа к аккаунту мошенники анализируют, какие товары искал или откладывал пользователь. Затем жертве поступает звонок якобы от продавца или сотрудника интернет-магазина с предложением выгодно купить именно этот товар. Такая тактика позволяет усыпить бдительность человека, так как речь идет о вещи, которой он действительно интересовался. Следом злоумышленники направляют ссылку для предоплаты или оформления заказа. Перейдя по ней, жертва попадает на фишинговый сайт, с помощью которого похищаются ее платежные данные или денежные средства.

В ведомстве отметили, что в группе риска находятся граждане, которые регулярно совершают покупки на маркетплейсах и привыкли оперативно переходить по ссылкам из сообщений от продавцов.

Прокуратура рекомендует жителям края не переходить по ссылкам, полученным в ходе телефонных разговоров с незнакомцами, и проверять всю информацию о заказах только через официальные приложения или сайты маркетплейсов. О фактах мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе.

Наталья Решетняк