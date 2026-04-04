Астронавты миссии «Артемида-2» прошли половину пути к Луне

Четверо астронавтов миссии «Артемида-2» на космическом корабле «Орион» прошли половину пути от Земли к Луне. Об этом сообщил аккаунт миссии NASA в X.

«На момент публикации миссия “Артемида-2” находится примерно на полпути к Луне. Когда астронавты прибудут, они облетят Луну и проведут научные наблюдения за ее поверхностью»,— указано в сообщении. Согласно онлайн-трекеру NASA, «Орион» уже преодолел расстояние более 230 км от Земли.

Запуск «Ориона» состоялся 1 апреля в 18:35 по времени Восточного побережья США (2 апреля в 1:35 по московскому времени). «Артемида-2» — первая с 1972 года пилотируемая миссия за пределами Земли. Полет продлится около десяти дней, в течение которых космический корабль облетит Луну. Астронавты должны вернуться на Землю 10 апреля — «Орион» приводнится в Тихом океане.