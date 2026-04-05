В Дагестане нарушено движение поездов из-за подтоплений

Движение поездов остановлено по двум путям между станциями Мамед-Кала и Дагестанские Огни из-за подтопления. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

«Из-за обильных осадков и подъема уровня воды произошло подтопление железнодорожного полотна», — уточнили в СКЖД. Задерживаются электрички сообщением Махачкала — Дербент и Хасавюрт - Дербент. Также ожидаются задержки проездов Москва — Дербент и Дербент — Москва.

Также перекрыто движение на 13-ти участках автодорог в нескольких районах Дагестана, сообщил «Дагестанавтодор».

По данным МЧС на утро 5 апреля, в Дагестане около тысячи частных домов остаются в зонах подтопления.