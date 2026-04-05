В Свердловской области дети провалились под лед, один ребенок погиб

В городе Реж Свердловской области группа детей провалилась под лед местного пруда. Один ребенок погиб.

ЧП произошло 4 апреля. «Четверо несовершеннолетних детей находились на льду в акватории Режевского городского пруда без должного контроля взрослых», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона. Трое из четверых оказались в воде. Девочка восьми лет смогла выбраться самостоятельно, семилетнюю девочку вытащил удержавшийся на льду мальчик. «Одного ребенка спасти не удалось», – сообщили в прокуратуре.

Ведомство начало проверку. Указывается, что семья погибшего ребенка состояла на учете органов системы профилактики.