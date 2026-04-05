Кадры не решают ничего

Уход на минувшей неделе генпрокурора и главы Минюста США Пэм Бонди стал новой вехой в череде уже случившихся и планируемых отставок в команде Дональда Трампа. Госпожа Бонди не оправдала его ожиданий, оказавшись недостаточно рьяной защитницей президента и слишком терпимой по отношению к его оппонентам. Свои посты в правительстве США покидают и могут покинуть те, кто обвинен в нелояльности или в ненадлежащем исполнении поручений Трампа. Вместо работы над ошибками и анализа системных провалов президент выбирает путь радикализации и поиска виновных. На смену увольняемым приходят люди, подобранные по принципу личной преданности президенту, что лишь усугубляет управленческий кризис в Вашингтоне. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: Alex Brandon / AP

Формально Белый дом подает уход генпрокурора Пэм Бонди как ее собственное намерение перейти на работу в частный сектор. Но реальная причина очевидна для всех: Трамп убирает фигуру, оказавшуюся слишком слабой для удовлетворения его запросов и слишком уязвимой мишенью для оппонентов.

По данным The New York Times, президент давно не доволен тем, что генпрокурор, с одной стороны, не удовлетворяет его «неослабевающую и часто нереалистичную жажду мести», а с другой — не может оградить его от проблем, связанных с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Для бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди 14 месяцев на посту федерального генпрокурора и главы Минюста были хождением по минному полю. В первые же дни на новой должности она публично заявляла, что обнародование «файлов Эпштейна» — вопрос ближайшего времени. Однако Трамп, для которого раскрытие этих документов было одним из предвыборных обещаний, долго не давал на это согласия, и госпожа Бонди была вынуждена смиренно молчать. Эта пауза вызвала в обществе подозрения в причастности президента к делу Эпштейна, и под давлением Конгресса, принявшего закон, который обязывал обнародовать документы, администрация вынуждена была начать их публикацию. Этот процесс проходил не слишком гладко, и демократы обвинили в подтасовках и сокрытии фактов генпрокурора.

Трамп же был недоволен в первую очередь тем, что Бонди не смогла свести на нет «проблему Эпштейна» и вывести из-под огня критики президента.

Иначе говоря, как указывает The New York Times, Бонди наказали не за слабость как таковую, а за неспособность превратить ситуацию с делом финансиста в управляемый кризис.

В частности, президент США надеялся, что генпрокурор сможет переключить внимание общества на дело против администрации Барака Обамы, которая в свое время расследовала «российский след» в политическом возвышении Трампа. В ответ, вернувшись в Белый дом, тот начал расследование против Обамы и его команды, обвинив их в «госизмене» и фабрикациях. Однако «громкие дела» против бывших высокопоставленных чиновников забуксовали — реальных обвинительных заключений, которых ждал Трамп, не последовало, и тот обвинил в этом Бонди, оказавшуюся, по его мнению, неэффективным исполнителем его поручений.

В феврале госпожа Бонди предстала перед законодателями в Конгрессе и выступила нелучшим образом. Ей устроили допрос с пристрастием относительно ее деятельности, но она либо переходила на личности, либо вовсе уходила от ответов. В итоге генпрокурор получила повестку 14 апреля явиться на разбирательство в комитет по надзору, за что проголосовали даже некоторые республиканцы. Сейчас в Конгрессе говорят, что отставка госпожи Бонди не отменяет необходимости ее явки.

Временно обязанности генпрокурора переданы заместителю Бонди Тодду Бланшу, который прежде работал личным адвокатом Трампа. Комментируя это назначение, президент назвал его «очень талантливым и уважаемым юристом». По информации Axios, Бланш может занять эту должность на постоянной основе.

Наблюдатели отмечают, что он не реформатор и не независимый менеджер, а фигура, максимально лояльная лично президенту. Именно поэтому его вероятное назначение можно будет трактовать как движение не к исправлению ошибок, а к созданию более жесткого и политически управляемого Минюста.

Отставка генпрокурора очень похожа на историю с увольнением главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. Ее уход тоже подавался как ответ на провалы и управленческие ошибки, но заменили ее не технократом, который мог бы выправить ситуацию, а сенатором Марквейном Маллином — более жестким и лояльным Трампу политиком.

Теперь внимание президента США переключилось на других членов кабинета. Он, в частности, согласно Politico, недоволен министром торговли Говардом Лютником и министром труда Лори Чавес-Деремер. Последняя тоже впала в немилость из-за недостаточной лояльности: она пыталась достичь договоренностей с профсоюзами, в то время как господин Трамп жаждал демонтажа социальной политики своих предшественников Джо Байдена и Барака Обамы. Еще в более уязвимом положении оказался Лютник. С одной стороны, он столкнулся с растущим давлением из-за связей с Эпштейном (в обнародованных документах упоминался его визит на остров с семьей), а с другой — он воплощал политику Трампа по внедрению тарифов, создавшую нагрузку на бизнес и ставшую источником внутреннего недовольства. И, несмотря на то, что эта политика была спущена сверху, в Белом доме сочли, что неудачи в ее реализации — это вина министра.

The Hill сообщает, что в окружении Трампа ведутся разговоры и о возможной отставке главы нацразведки Тулси Габбард (хотя Белый дом публично это отрицает). Согласно изданию Politico, причиной могли стать ее высказывания на слушаниях в Конгрессе, где она поставила под сомнение целесообразность ударов по Ирану — притом что Трамп не переносит, когда кто-то из его команды отклоняется от общей линии администрации.

The Guardian и другие издания указывали, что Трамп был раздражен и реакцией Габбард на отставку ее подчиненного — директора Национального контртеррористического центра Джо Кента: она не стала осуждать чиновника, который из-за несогласия с военной операцией против Ирана добровольно покинул свою должность, громко хлопнув дверью.

Таким образом, смысл происходящего не сводится к одной или нескольким персоналиям. Вместо системного решения проблем Трамп заменяет лоялистами чиновников, имеющих собственное мнение, приравнивает к предательству любую попытку профессиональной автономии, и это лишь усугубляет управленческий кризис в Вашингтоне.

Екатерина Мур