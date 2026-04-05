Миллиарды пропали в «Сказочном лесу»

Девелоперов обвиняют в обмане дольщиков

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бенефициаров группы компаний Seven Suns Development и руководителей входящих в холдинг компаний. Девелоперов обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у почти 400 дольщиков. По версии следствия, фигуранты заключали договоры на приобретение жилья в столице, но свои обязательства не выполнили.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мещанский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бенефициарных владельцев Seven Suns Development Петра Рыжкова и его сына Алексея Рыжкова и руководителей входящих в группу организаций Михаила Шамина и Андрея Большакова. Им инкриминируются особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Seven Suns Development строит жилье в Санкт-Петербурге, Вологде, столице и Подмосковье. Общий портфель реализованных проектов компании, по ее собственным данным, составляет более 1 млн кв. м. Объем текущего строительства, по данным информационной системы «Наш.Дом.РФ», составляет 394 тыс. кв. м.

В уголовном деле речь идет о реализации проекта по строительству ЖК «Светлый мир "Сказочный лес"» комфорт-класса на северо-востоке Москвы. Клиенты ГК Seven Suns Development ожидали свои квартиры с 2021 года, но сроки сдачи жилья регулярно переносились, а строительные работы, как посчитали в СКР, не велись. Дольщики обращались с этой проблемой даже к президенту Владимиру Путину. В конце 2024 года за достройку трех жилых комплексов в Москве — «Сказочный лес», «Станция Л» и «В стремлении к свету» — взялась Capital Group Павла Те.

По версии следствия, братья Рыжковы, а также их сообщники Шамин и Большаков с ноября 2018 года по март 2024 года похитили у 382 участников долевого строительства более 2,5 млрд руб. путем заключения с потерпевшими договоров на приобретение жилья, согласно которым они должны были построить многофункциональный общественно-жилой комплекс со школой и детским дошкольным образовательным учреждением на Лосиноостровской улице.

Выполнять взятые на себя обязательства девелоперы, по версии следователей, не собирались. Денежные средства, переданные дольщиками, переводились на расчетные счета аффилированных с фигурантами юридических лиц, в том числе в счет оплаты по договорам займа. Таким образом, считают правоохранители, выводу средств придавался законный вид.

Первым под уголовное преследование подпал Алексей Рыжков. В апреле 2024 года ему вменили привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Тогда Тушинский райсуд Москвы поместил его под стражу. Впоследствии в деле появились другие статьи.

Банк «Дом.РФ» 9 февраля 2026 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к структуре Seven Suns Development ООО «НЖ Недвижимость» с требованием взыскать 531,8 млн руб. Причиной стало неисполнение обязательств по кредитам. В этот же день кредитная организация подала еще одно заявление в суд к другой дочерней компании застройщика — ООО «СЗ "СПб Среднерогатская"». Истец в рамках этого иска требует с ответчика 397 млн руб.

Ефим Брянцев

