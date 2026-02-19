Девелопер катится к закату

Конфликт вокруг проблемного петербургского застройщика Seven Suns Development продолжает набирать обороты. Кредитор компании — банк «Дом.РФ» — подал новые иски о взыскании со структур девелопера более 900 млн руб. В рамках урегулирования конфликта между сторонами готовится сделка о передаче двух проектов строительства жилых комплексов в Подмосковье и Петербурге новому застройщику, которая может быть закрыта в ближайшие несколько месяцев.

Банк «Дом.РФ» 9 февраля подал иск в Арбитражный суд Москвы к структуре Seven Suns Development ООО «НЖ Недвижимость» с требованием взыскать 531,8 млн руб., обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Пока иск по формальным причинам оставлен без движения. В этот же день кредитная организация подала еще одно заявление в суд к другой дочерней компании застройщика — ООО «СЗ "СПб Среднерогатская"». Истец в рамках этого иска требует с ответчика 397 млн руб. Пока подробности дел в карточках отсутствуют.

Seven Suns Development строит жилье в Санкт-Петербурге, Вологде, Москве и Подмосковье. Общий портфель реализованных проектов компании, по собственным данным, составляет более 1 млн кв. м. Объем текущего строительства — 394 тыс. кв. м, по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ».

«Дом.РФ» подал иски к структурам группы Seven Suns Development в связи с неисполнением обязательств по кредитам, сообщили “Ъ” в банке. Владелец Seven Suns Development Алексей Рыжков через адвоката передал “Ъ”, что иск подан в рамках отношений банка «Дом.РФ» и застройщика по совместным проектам. Эта кредитная организация предоставляла финансирование на строительство жилых комплексов «Е.волюция» в Санкт-Петербурге и «Биополис» в подмосковном Видном.

По словам господина Рыжкова, к марту 2026 года планируется завершение комплексной сделки, в рамках которой все обязательства, в том числе перед «Дом.РФ» и Московским кредитным банком и по достройке всех объектов, будут урегулированы. В банке «Дом.РФ» подтвердили, что урегулирование возможно в первой половине 2026 года. Уже подобран новый девелопер, который готов выкупить незавершенные объекты и продолжить их строительство, говорят в кредитной организации. После подписания договора и перехода прав к новому инвестору банк планирует возобновить финансирование для продолжения строительства, уточнили там. В начале прошлого года сообщалось, что группа DARS может выкупить «Биополис». В DARS уточнили “Ъ”, что переговоры пока ведутся.

Проблемы у Seven Suns Development начались несколько лет назад. В декабре 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ в отношении неустановленных лиц (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований о законодательстве в особо крупном размере). Дело касается срывов сроков строительства жилого комплекса «Сказочный лес» в Москве. В январе стало известно, что бенефициары Seven Suns Development Алексей и Петр Рыжковы, а также руководители подконтрольных им организаций предстанут перед судом по делу о хищении у дольщиков более 2,5 млрд руб. Прокуратура Северо-Западного административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении господ Рыжковых, Андрея Большакова и Михаила Шамина. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств. Обвиняемые находятся под стражей.

Учитывая отсутствие у застройщика свободных денежных средств, сделка будет заключаться в передаче ликвидных активов в виде участков и недостроенных объектов кредиторам или новым инвесторам в обмен на погашение или списание долгов, считает руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража «МЭФ LEGAL» Николай Строев.

Риск потерять свои активы есть и у других структур Seven Suns Development. В конце января 2026 года налоговые службы потребовали через суд обанкротить дочернюю компанию девелопера ООО «Штандарт», на балансе которого находится 3,2 га на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье рядом с МКАД (см. “Ъ” от 3 февраля).

Дарья Андрианова