Две девочки пострадали при падении со скалы в Горячем Ключе

Две несовершеннолетние девочки получили серьезные травмы в результате падения со скалы в районе Иверской часовни в Горячем Ключе, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Происшествие случилось накануне в санаторной зоне, где семьи с детьми проводили время на природе. По предварительным данным, желая сделать эффектные снимки, школьницы забрались на возвышенность. При спуске одна из них оступилась, сорвалась вниз и потянула за собой другую.

В результате падения обе пострадавшие были экстренно госпитализированы.

«Опасные игры и желание сделать фото обернулись несчастным случаем. Результат: серьезные травмы, госпитализация, испорченный отдых»,— подчеркнули в администрации, призвав родителей внимательнее следить за детьми во время прогулок в горной местности.

Наталья Решетняк