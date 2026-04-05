Путин рассказал об открытии 41 нефтегазового месторождения в России в 2025 году
В 2025 году в России открыли 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых. Об этом сообщил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что в России «успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе», а также «надежно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья». Он выразил уверенность, что геологи продолжат работать «честно, на совесть» и вносить вклад в «укрепление минерально-сырьевого суверенитета» страны.
Минприроды сообщило, что суммарные инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку алмазов в России в 2025 году составили 6,1 млрд руб.