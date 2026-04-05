Бюджетные расходы на геологоразведку алмазов за год выросли на 25%

Суммарные инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку алмазов в России в 2025 году составили 6,1 млрд руб., сообщило Минприроды. Вложения из федерального бюджета за год выросли на 25%, до 355 млн руб.

Как уточнила пресс-служба ведомства «РИА Новости», вложения бизнеса в геологоразведку алмазов по итогам 2025 года составили 5,748 млрд руб. (-4%).

В 2026 году власти России планируют вложить в разведку алмазов 902,9 млн руб. из федерального бюджета. Инвестиции бизнеса, как ожидается, составят 6,677 млрд руб. Соответственно, общий объем вложений может увеличиться на 24,6% по сравнению с прошлым годом.

