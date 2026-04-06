Пасха Христова

Дорогие читатели газеты «Коммерсантъ»! Дорогие братья и сестры!

Христос воскрес! Христос воистину воскрес!

Он воскрес, чтобы никогда больше не оставлять нас: «се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28,20).

Пасха — это событие, которое невозможно свести к человеческим меркам. Мы привыкли оценивать реальность исходя из наших ожиданий, наших планов, наших представлений о справедливости и успехе. Однако смерть и воскресение Христа радикально выходят за пределы этих мерок и ставят перед нами иной критерий жизни.

Архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве Архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве

Евангелие рассказывает нам, что даже ближайшие ученики Иисуса, в особенности апостол Петр, пытались «исправить» путь Христа, подменить его своим собственным пониманием спасения. Крест — то есть добровольная отдача своей жизни — казался им поражением, ошибкой; чем-то, чего следовало избежать. Но именно в этом «соблазне креста» раскрывается истина: спасение приходит не через силу, не через расчет и не через человеческий успех, а через любовь, доходящую до полной самоотдачи.

Пасха утверждает, что реальность глубже, чем наши страхи и ожидания. Крест и Воскресение не поддаются цензуре человеческого разума: их можно либо принять, либо отвергнуть. Но именно через них человеку открывается подлинная жизнь — жизнь, в которой любовь сильнее смерти.

Это имеет значение не только для личной веры, но и для общественной жизни. Настоящее зло — подходить к Богу и людям с нашей собственной меркой, когда конечным критерием жизни становится нечто установленное нами самими — земной, мирской критерий. Тогда как мы должны применять другой критерий, который апостол Павел определяет следующими словами: «едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31). Этот критерий касается всего: начиная с суждений о политических и социальных событиях и до того, на основе чего мы хотим дружить с одними людьми и отвергаем других, как мы встаем и ложимся спать. Везде и во всем.

Когда человек или общество ставит в центр исключительно собственные критерии — успеха, выгоды, силы, неизбежно возникает разделение, конфликт, утрата подлинного единства. Напротив, там, где принимается логика самоотдачи, открывается возможность общения, доверия и подлинной солидарности между людьми.

Пасхальная весть говорит о том, что единство не создается усилием воли или компромиссом интересов. Оно рождается как плод жертвы и дара. Только любовь, не основанная на расчете, способна объединять людей, преодолевая различия культур, убеждений и жизненного опыта.

В этом смысле Пасха обращена ко всем независимо от религиозной принадлежности. Потому что она касается фундаментального вопроса человеческого существования: что является последним основанием нашей жизни? Если этим основанием становится только человек и его проекты, то неизбежно приходит разочарование. Если же основанием становится дар, полученный извне,— дар жизни, дар любви — тогда открывается возможность подлинной свободы.

Христианская традиция утверждает: Христос, умерший и воскресший, остается источником этой новой жизни. Его присутствие не устраняет трудностей, но меняет их смысл. Страдание и ограниченность перестают быть тупиком и становятся местом встречи с надеждой.

Поэтому Пасха — это не только воспоминание о событии прошлого. Это приглашение изменить взгляд: перестать измерять жизнь исключительно своими критериями и открыть ее для большего — для той любви, которая не исчерпывается и не разрушается.

Именно эта любовь, как свидетельствует христианский опыт, способна обновлять человека и общество. Она возвращает смысл там, где он утрачен, и дает основание надежде там, где, казалось бы, ее уже нет.

Пасха — это утверждение, что последнее слово в истории принадлежит не смерти, не насилию и не страху, а жизни. Воскресение открывает истинный путь надежды, ставя человека на путь к жизни, которая никогда не заканчивается, на путь прощения, к постоянному началу нового.

Христос воскрес!

Архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве