ТЭЦ и объекты НПЗ получили повреждения при атаке БПЛА в Нижегородской области

Из-за падения обломков БПЛА в Нижегородской области с последующим горением повреждены два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, были повреждены Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков, сообщил Глеб Никитин. «В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается. Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента»,— написал он. Всего за прошедшую ночь над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 беспилотников.

В ночь на 5 апреля над Россией сбили 87 беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром сообщил, что из-за атаки был поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Однако позже он заявил, что нефтепровод поврежден не был, а вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом.