Росавиация исключила долговременное закрытие аэропорта Сочи

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) исключили возможность долговременного закрытия аэропорта Сочи, несмотря на действующие ограничения в других авиагаванях страны.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова сообщила ТАСС на полях Международного экономического форума «Абхазия — инвестиции в будущее», что «закрытие аэропорта Сочи исключено».

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян выразил опасения, что временные ограничения в аэропорту Сочи могут привести к снижению туристического потока на 10 процентов во время майских праздников.

По данным ТАСС, с начала этого года Росавиация вводила временные ограничения работы аэропорта Сочи 30 раз в целях обеспечения безопасности полетов.

Наталья Решетняк