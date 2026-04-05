В ДТП в Армавире погибли годовалый ребенок и мужчина

Младенец и мужчина погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе «Кавказ» в Армавире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительным данным, вечером накануне 36-летний водитель «Опель Астра» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Приору». От полученных травм на месте аварии скончались водитель иномарки, а также годовалый пассажир отечественного автомобиля. 25-летняя пассажирка «Лады» с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, девочка во время движения находилась на руках у матери на переднем сиденье. Сама женщина также не была пристегнута ремнем безопасности.

Наталья Решетняк

