Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— написал Артем Кореняко в Max-канале.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Пассажирам и владельцам воздушных судов рекомендовано уточнять информацию о времени вылета и прилета в справочных службах аэропортов и у авиаперевозчиков.