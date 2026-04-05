Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«В аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— написал Артем Кореняко в Max-канале.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Пассажирам и владельцам воздушных судов рекомендовано уточнять информацию о времени вылета и прилета в справочных службах аэропортов и у авиаперевозчиков.

Наталья Решетняк

