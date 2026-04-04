Telegraph: США направили спецназ в Иран для спасения пропавшего летчика

Спецназовцы США зашли на территорию Ирана, чтобы спасти второго члена экипажа сбитого американского истребителя. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Garamone / DVIDS Фото: Jim Garamone / DVIDS

3 апреля Иран сбил над своим воздушным пространством американский истребитель F-15. Двое членов экипажа катапультировались, что спровоцировало гонку между Ираном и США по поиску летчиков, отмечает газета. Одного из них американские военные спасли во время операции с участием вертолетов и самолетов, пишет The Telegraph. Местонахождение оставшегося летчика осталось неизвестным.

Агентство Tasnim сообщило 3 апреля, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял в плен пропавшего пилота. Однако позже иранский телеканал SNN сообщил, что власти Ирана объявили вознаграждение за поимку американского пилота. Президент США Дональд Трамп назвал крушение американского истребителя над Ираном неотъемлемой частью войны.