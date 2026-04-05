Глава Геленджика сообщил об атаке БПЛА и призвал жителей укрыться

Сирена оповещения вновь запущена в Геленджике в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов, призвав горожан соблюдать меры безопасности.

«Уважаемые жители! В городе снова работает сирена. Будьте внимательны и осторожны», — написал господин Богодистов в своем канале Max.

Он напомнил основные правила действий при угрозе. При нахождении на улице необходимо незамедлительно зайти в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на сторону моря. Следует использовать правило «двух стен»: укрыться можно в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате, если она находится внутри квартиры.

Глава города предупредил, что автомобиль не обеспечивает необходимой защиты и не должен использоваться в качестве укрытия. Оставаться в безопасном месте нужно до официального сообщения об отмене угрозы. Богодистов призвал сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять непроверенную информацию.

Отдельно он напомнил о запрете снимать работу ПВО и специальных служб. Такие действия строго запрещены законом и могут помешать их работе.

Телефон экстренных служб — 112.

Наталья Решетняк