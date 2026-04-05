За ночь над Россией сбили 87 беспилотников

В период с 22:00 мск 4 апреля по 8:00 мск 5 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областями, а также республиками Мордовия и Крым, сообщили в ведомстве.

В селе Замостье Белгородской области дрон атаковал бронированный микроавтобус для перевозки жителей на работу, пострадали семь человек. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще двух мужчин доставили в больницу, предварительно им диагностировали баротравмы. В поселке Сенчуры Брянской области ранен мирный житель в результате удара по автомобилю.

На юге Воронежской области повреждена газовая труба, идущая к частному дому. Возгорание ликвидировали. Без газоснабжения временно остались жители 20 домовладений. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В Нижегородской области были повреждены два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», возгорание локализовали. Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. Энергоснабжение потребителей восстанавливается. Пострадавших нет.

В Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Жители Тверской области при налете БПЛА не пострадали, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. В Ленобласти обломки БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы.