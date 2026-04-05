В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Анапе. Власти курорта предупредили население о необходимости соблюдения правил безопасности при включении сигнала «Внимание всем».

Находящимся дома рекомендовано не покидать помещения и укрыться в комнатах без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Власти предостерегают от использования лифтов и советуют держаться подальше от окон и дверей.

Людям на улице следует найти убежище в цокольном этаже ближайшего здания, подвалах домов или подземных парковках. Ведомство предупредило об опасности укрытия у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах.

Водителям рекомендовано остановиться, покинуть транспорт и спрятаться за крепкое укрытие или лечь на землю, отползти к убежищу.

Запрещено публиковать в социальных сетях фотографии или видео БПЛА, работы систем противовоздушной обороны и спецслужб. «Противник может использовать эту информацию для корректировки»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

Жителям советуют сохранять спокойствие, ожидать отмены сигнала опасности и следить за новостями только в официальных источниках. В экстренных ситуациях можно обращаться по единому телефону оперативных служб 112.

Наталья Решетняк