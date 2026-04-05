Глава Новороссийска предупредил об угрозе атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Новороссийска. Об этом сообщил в своем канале MAX глава города Андрей Кравченко.

При включении сирены жителям, находящимся дома, рекомендовано укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете, кладовой. Гражданам, которые в момент опасности находятся на улице, следует укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.

Как предупредил Андрей Кравченко, для укрытия нельзя использовать автомобиль, а также прятаться под стенами многоквартирных домов. Он призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, которая последует сразу после нормализации обстановки.

