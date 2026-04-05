«Физическое присутствие полицейских у всех подъездов невозможно»

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, вводящий дополнительные ограничения на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в ряде общественных мест и помещений региона. Нормы должны вступить в силу с 1 июня 2026 года. Если на стадии обсуждения в проекте фигурировали абстрактные формулировки («зона у входов в подъезды», «остановочные павильоны»), то в окончательной редакции они заменены конкретными расстояниями. Такой подход снижает риски правоприменительных споров, но не снимает их полностью, считает управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Алексей Иванов

«Краснодарский край воспользовался правом устанавливать дополнительные ограничения, предусмотренным статьей 12 Федерального закона №15ФЗ, и выбрал более строгую модель, чем другие регионы: радиус запретных зон составляет от 5 до 15 м (для сравнения: в Ленинградской области — 5–6 м, в Москве — 5 м). С точки зрения законодательной техники это допустимо, однако вызывает обоснованные сомнения в соразмерности ограничений, особенно в условиях курортной зоны с высокой плотностью застройки.

В окончательной редакции закона (ст. 4) установлены четкие критерии: 10 м от входов в подъезды и 5 м от стен многоквартирных домов; 15 м от остановок общественного транспорта; 15 м от входов в медицинские, образовательные, торговые, гостиничные и иные объекты; полный запрет на парковках, в подземных гаражах и на пешеходных переходах.

Такая конкретика исключает произвольное толкование и позволяет сторонам (как лицу, привлекаемому к ответственности, так и правоприменителю) однозначно определить границу запретной зоны. Это существенный шаг вперед по сравнению с законодательством ряда других регионов, где до сих пор используются оценочные понятия.

Однако именно на стадии фиксации нарушений и начнутся основные споры. Для доказывания факта нахождения в запретной зоне потребуется привязка к местности: наличие указателей, данных геолокации либо замеров расстояния. Особенно это актуально для 15-метровых зон вокруг остановок и входов в объекты, которые на местности никак не маркированы.

Сам по себе метраж не решает вопрос автоматической применимости нормы. На практике сотруднику, составляющему протокол, необходимо будет подтвердить расстояние до соответствующего объекта. Возникает очевидный вопрос: каким именно способом это будет фиксироваться?

Если речь идет об остановке без павильона или о придомовой территории без разметки, каждый такой протокол потенциально становится предметом спора о доказанности места правонарушения.

Представим себе картину: сотрудник полиции прибывает на остановку общественного транспорта, достает рулетку и начинает измерять расстояние от места, где только что курил гражданин, до остановочного пункта. А если остановка не оборудована павильоном? Или если курильщик отошел на 14,5 м, а не на 15? В отсутствие разметки или стационарных ориентиров такие измерения неизбежно станут источником споров — и, что более важно, будут ставить под сомнение законность каждого составленного протокола.

Закон предписывает метры, но не дает правоприменителю простого и бесспорного способа эти метры зафиксировать.

Кроме того, с точки зрения процессуальных требований, для обеспечения доказательственной устойчивости целесообразно сопровождать видеофиксацией либо иными объективными средствами подтверждения. В противном случае полученное доказательство (будь то показания свидетелей или рапорт сотрудника) может быть признано судом недопустимым. А это значит, что даже при формальном наличии метров в законе правоприменитель столкнется с необходимостью каждый раз воспроизводить сложную процедуру, которая в массовом порядке на открытых пространствах вряд ли реализуема.

Закон также не определяет, каким органом и в каком порядке фиксируются такие нарушения. Поскольку речь идет об открытых пространствах, контроль не может быть обеспечен собственниками или арендаторами помещений (как в случае с федеральными запретами в зданиях). Основная нагрузка ляжет на полицию, но физическое присутствие сотрудников на всех остановках и у всех подъездов невозможно.

Первые месяцы после вступления закона в силу покажут, способен ли регион обеспечить единый стандарт фиксации нарушений,— именно этот вопрос, вероятно, станет предметом первых судебных споров».