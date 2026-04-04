Иран пригрозил «радиоактивными осадками» в Персидском заливе

Атаки США и Израиля по иранским энергетическим и нефтехимическим объектам приведут к гибели жителей стран Персидского залива, заявил глава МИДа Ирана Аббас Аракчи.

«Радиоактивные осадки приведут к прекращению жизни в столицах стран Персидского залива, а не в Тегеране»,— написал господин Аракчи в соцсети Х.

Министр подчеркнул, что Израиль и США «уже четыре раза бомбили» иранскую АЭС «Бушер». «Помните возмущение Запада по поводу военных действий возле Запорожской атомной электростанции на Украине?»— добавил Аббас Аракчи.

С момента начала военной операции США и Израиля против Ирана АЭС «Бушер» несколько раз подвергалась ударам. Последняя атака была совершена 4 апреля, погиб один из сотрудников.