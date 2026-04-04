Фицо назвал ЕС «кораблем самоубийц» из-за игнорирования энергетического кризиса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил страны Евросоюза в недостаточной реакции на энергетический кризис. Он призвал руководство ЕС отменить «бессмысленные санкции», запрещающие импорт газа и нефти из России.

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

«Я не призываю ни к чему, кроме как к возвращению здравого смысла. Весь ЕС, и особенно Европейская комиссия, начинают напоминать корабль самоубийц, когда речь заходит об энергетической безопасности»,— написал господин Фицо в соцсети Х.

Роберт Фицо призвал ЕС «немедленно возобновить диалог с Россией», чтобы европейские страны могли пополнить запасы нефти и газа. Брюссель должен выступить с инициативой «по быстрому прекращению войны на Украине» и принять меры для восстановления поставок по нефтепроводу «Дружба», заявил премьер Словакии.

Ситуация на мировом топливном рынке осложнилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Блокировка Ормузского пролива спровоцировала рост мировых цен на топливо и перебои в поставках энергоносителей. США разрешили России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Венгрия и Словакия столкнулись с перебоями в поставках нефти еще в конце января, когда остановился транзит российской нефти по «Дружбе» из-за боевых действий между Россией и Украиной.