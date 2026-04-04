Пять человек погибли при ударе Израиля по нефтехимическому комплексу в Иране

При ударе Израиля по нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана погибли пять человек. Еще 170 пострадали. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на местные власти.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Удары по объектам нефтехимической особой экономической зоны были нанесены утром 4 апреля, пишет Fars. На территории произошел «мощный взрыв», отмечало агентство.

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение атак по нефтехимическим предприятиям. В ЦАХАЛе заявили, что объекты использовались для производства компонентов баллистических ракет.

«Сегодня, после того, как мы уничтожили 70% их (властей Ирана.— "Ъ") возможностей по производству стали, которая используется для производства применяемого против нас оружия, мы нанесли удары по их нефтехимическим заводам»,— сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на видео, опубликованном в соцсети Х.