В США задержали родственниц убитого иранского генерала Касема Сулеймани

Правоохранительные органы США задержали племянницу и внучатую племянницу генерал-майора Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Касем Сулеймани был убит в 2020 году в Багдаде при ударе США.

Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь находятся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США. Задержание связано с тем, что госсекретарь Марко Рубио аннулировал их статус постоянных резидентов США. Кроме того, супругу Хамиде Афшар запрещен въезд в США. Госдепартамент называет ее «ярой сторонницей тоталитарного, террористического режима в Иране».

По версии Госдепартамента, Хамиде Афшар «продвигала пропаганду иранского режима», приветствовала нападения на американских военнослужащих и военные объекты на Ближнем Востоке и выражала поддержку КСИР.

При этом Хамиде Афшар вела «роскошный образ жизни в Лос-Анджелесе», утверждает Госдепартамент. Такой вывод ведомство сделало на основе публикаций Хамиде Сулеймани Афшар в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Касем Сулеймани был командующим спецподразделением КСИР «Аль-Кудс», которое отвечает за военную и агентурную разведку. Приказ об убийстве генерала отдал Дональд Трамп во время его первого президентского срока. Пентагон утверждал, что Касем Сулеймани планировал атаки против американских дипломатов, а также нес ответственность за гибель «сотен военных» США.