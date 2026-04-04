Новак оценил пассажиропоток на прямых рейсах между Москвой и Сухумом

После восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Сухумом было выполнено 312 рейсов, сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, с мая 2025 года по маршруту было перевезено более 123 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Прогноз на 2030 год — более 1 млн пассажиров в год»,— сказал господин Новак на Международном экономическом форуме «Абхазия — инвестиции в будущее» (цитата по «РИА Новости»).

Помимо Москвы, прямые рейсы в Сухум отправляются из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийска. Кроме того, запланирован запуск рейсов из Перми, рассказал вице-премьер. «Прорабатывается запуск рейсов также из других крупных российских городов»,— добавил Александр Новак.

Рейсы Москва — Сухум выполняются дважды в неделю с загрузкой более 90%, следует из данных Минтранса России. Летом 2026 года по маршруту планируется перевезти не менее 120 тыс. пассажиров.

Аэропорт Сухума был закрыт для полетов с 1993 года решением Международной организации гражданской авиации из-за войны республики с Грузией. Регулярные рейсы возобновились 1 мая 2025 года.