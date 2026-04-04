Мурашко рассказал о состоянии первого получившего вакцину от рака пациента

Первый пациент, получивший отечественную мРНК-вакцину от рака, чувствует себя хорошо, его лечение будет продолжено. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, комментируя результаты применения нового препарата.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По словам главы Минздрава, состояние пациента оценивается как стабильное. «Пациент чувствует себя хорошо. Лечение данным препаратом будет продолжено»,— отметил Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистов (цитата по ТАСС).

Речь идет о препарате «Неоонковак», разработанном для персонализированной терапии онкологических заболеваний. Первую инъекцию вакцины 1 апреля получил 60-летний пациент из Курской области с диагнозом меланома кожи. В Минздраве пояснили, что в его случае сохраняется высокий риск прогрессирования болезни, а стандартные методы лечения имеют ограниченную эффективность.

Михаил Мурашко подчеркнул, что развитие персонализированной медицины остается одним из ключевых приоритетов системы здравоохранения. По его оценке, внедрение подобных технологий может способствовать расширению возможностей лечения и в других областях.

На прошлой неделе завершилось общественное обсуждение правительственной инициативы о включении онковакцин в систему ОМС.

Подробности — в материале «Ъ» «Лечение рака станет доступнее».