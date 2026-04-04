Минпросвещения выступило против сокращения школьного обучения до 10 лет

Министерство просвещения РФ заявило, что действующая 11-летняя система среднего образования полностью отвечает потребностям детей и менять ее не планируется. Ведомство призвало с осторожностью относиться к любым инициативам об изменении сложившегося порядка.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее. По его словам, прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение.

В министерстве подчеркнули, что система образования в стране уже выстроена и работает. Любые изменения требуют взвешенного подхода, а текущий 11-летний срок получения среднего общего образования закреплен федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Шегарском районе Томской области планируют отказаться от 10–11 классов из-за нехватки педагогов. Однако позже департамент образования Томской области опроверг эти сведения. Чиновники уточнили, что речь не идет о закрытии старшей школы во всех образовательных учреждениях района.