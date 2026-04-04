Через аэропорт Анапы будут следовать пассажирские поезда

В перспективе через аэропорт Анапа будут следовать пассажирские поезда в регионы России, города Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.

По его словам, в настоящее время в аэропорту Анапы уже построено железнодорожное полотно от станции Витязево до нового терминала, а также обустроена пассажирская платформа и построено здание станции «Аэропорт Анапа». Вторым этапом станет строительство линии «Станция Анапа — Аэропорт Анапа — Тамань Пассажирская».

«Платформу и аэровокзал соединят крытые пешеходные галереи по технологии "сухой пассажир", чтобы пересесть из поезда в самолет, не попадая под дождь или палящее солнце. В перспективе поезда смогут следовать через аэропорт Анапа прямо в соседние регионы, города Краснодарского края и Ростовской области»,— сказал господин Старостин.

Он также рассказал, что в настоящее время активно разрабатывается мастер-план трансформации аэропорта Анапы в современный международный транспортный узел. Итоговая концепция, которая станет «дорожной картой» масштабной модернизации, будет представлена к концу 2026 года.

