Прокуратура требует 6 млн рублей с Преображенского кладбища за захоронения в лесу

В Челябинской области прокуратура намерена взыскать 5,8 млн рублей с руководителей и учредителей ООО «Преображенское кладбище» за ущерб лесу. В ходе проверки обнаружены захоронения на землях государственного лесного фонда за пределами отведенных для этого участков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иск о взыскании ущерба направлено в Сосновский районный суд. Ранее по заявлению прокуратуры ООО «Преображенское кладбище» оштрафовали на 250 тыс. руб. за самовольные постройки – ритуальный зал и административное здание. Кроме того, земельные участки под них были переданы организации в аренду незаконно.

Сейчас полиция расследует уголовное дело в отношении ООО «Преображенское кладбище». Организацию подозревают в хищении денежных средств и обмане родственников участника СВО при захоронении.

Ольга Воробьева