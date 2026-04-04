В России произошел сбой в работе системы бесконтактной оплаты Vendista

В работе системы бесконтактной оплаты Vendista произошел массовый сбой, сообщили РБК в «ВендГрупп». Это затронуло обработку платежей через ВТБ, Т-банк и Альфа-банк. Сроки восстановления неизвестны, сказали в компании.

Обработка платежей через Сбербанк работает штатно, уточнили в «ВендГрупп». По информации источника РБК на рынке информационной безопасности, сбой затрагивает только Россию. В Альфа-банке и ВТБ заявили RT, что системы банков работают в штатном режиме.

Vendista — это эквайринговый терминал, который используется для оплаты, например, на АЗС, в общественном транспорте, в кофемашинах, торговых автоматах. Помимо России, сервис работает в Армении, Белоруссии и Казахстане.

3 апреля в России произошел сбой в работе ВТБ, Т-банка, Альфа-банка, Сбербанка и СБП. Пользователи сообщали о затруднениях при оплате картой и сбоях в работе мобильных приложений. В тот же день работа была восстановлена.

