Ученые из России открыли в Антарктиде новый географический объект

Российские ученые открыли в Западной Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН.

«Исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического НИИ описали новый географический объект в Западной Антарктиде — оазис на мысе Беркс. Всестороннее изучение 18-и ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли»,— сообщила пресс-служба.

Оазис окружен горами и долинами. Среднегодовая температура воздуха там держится примерно на уровне 12 °C, а площадь участка, свободного ото льда, составляет около 2,2 кв. км. В местной фауне встречаются пингвины, тюлени, антарктические буревестники и некоторые другие виды птиц.

Ранее оазис относили к нунатакам — его считали обычной скалой, выступающей из ледника. Однако после того, как ученые описали большое количество озер с разными условиями, «эту территорию можно полноценно назвать оазисом», рассказал младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков. Объект решили назвать в честь полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого, добавил он.