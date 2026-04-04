МВД проводит проверку в Тыве после заявления об избиении подростка

МВД по Республике Тыва проводит служебную проверку по факту возможного превышения полномочий сотрудниками полиции. Поводом стало заявление отца 17-летнего юноши, который утверждает, что его сына задержали и избили. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Как рассказал отец подростка региональному изданию «108 канал», вечером 13 марта его сын возвращался домой, когда к нему подъехали двое полицейских, посадили в машину и отвезли в помещение бывшего МФЦ. Там юноше показали фото подозреваемых в краже телефона. После того как подросток заявил, что не знает их, его несколько часов били, душили и подвешивали за руки.

В МВД заявили, что подросток был доставлен в отдел за нахождение на улице без сопровождения взрослых. В отношении отца составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ведомстве также сообщили, что юноша воспитывается в неполной семье, а отец ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. Сам подросток состоит на учете и, как утверждают в МВД, является приверженцем запрещенного в России экстремистского движения, а также фигурирует в уголовном деле о краже.

Ход проверки контролирует глава регионального МВД Юрий Завьялов. Если жалоба подтвердится, полицейских привлекут к ответственности. О проведении проверки также сообщал СКР.