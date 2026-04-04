В Тыве начали расследование после сообщения об избиении подростка полицейскими

Житель Барун-Хемчикского района Тывы сообщил, что его 17-летнего сына избили полицейские. Следователи начали проверку по признакам статьи о превышении должностных полномочий.

«Согласно заявлению, 13 марта текущего года в городе Ак-Довурак сотрудники привезли 17-летнего местного жителя в здание по улице 50 лет ВЛКСМ, где применили в отношении него физическое насилие»,— сообщило управление СКР по Тыве во «Вконтакте».

Региональное издание «108 канал» пишет, что вечером 13 марта двое сотрудников полиции посадили подростка в автомобиль и увезли в здание, где раньше находился офис МФЦ. В помещении находились еще двое сотрудников полиции. Как передает издание, подростка сначала расспросили о подозреваемых в краже телефона, после чего несколько часов избивали, душили и подвешивали за руки.