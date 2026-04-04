Ушаков: Россия подтвердила готовность принять зарубежных госдеятелей 9 мая

Зарубежные государственные деятели выразили желание приехать в Москву на 9 Мая. Российская сторона подтвердила готовность их принять. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, рассказал Юрий Ушаков. Журналист спросил, будут ли среди этих людей представители западных государств, на что помощник президента РФ ответил: «Я бы сейчас не стал раскрывать имена тех людей, которые приедут, но несколько человек уже, как я сказал, изъявили желание, и мы подтвердили им приглашение».

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на 9 мая в Москве рассчитывают видеть представителей дружественных стран. Он добавил, что список гостей объявят после его окончательного формирования и подтверждения со стороны тех, кого пригласили.