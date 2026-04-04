Ушаков: Россия подтвердила готовность принять зарубежных госдеятелей 9 мая
Зарубежные государственные деятели выразили желание приехать в Москву на 9 Мая. Российская сторона подтвердила готовность их принять. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, рассказал Юрий Ушаков. Журналист спросил, будут ли среди этих людей представители западных государств, на что помощник президента РФ ответил: «Я бы сейчас не стал раскрывать имена тех людей, которые приедут, но несколько человек уже, как я сказал, изъявили желание, и мы подтвердили им приглашение».
24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на 9 мая в Москве рассчитывают видеть представителей дружественных стран. Он добавил, что список гостей объявят после его окончательного формирования и подтверждения со стороны тех, кого пригласили.