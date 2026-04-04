Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские военные провели массированную атаку на объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины. Удар стал ответом на обстрелы гражданских объектов на российской территории, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены. Подробности о характере разрушений и возможных жертвах не приводятся.

Киев официально не комментировал сообщение российского военного ведомства. На фоне продолжающихся боевых действий стороны регулярно наносят удары по объектам, которые считают военными целями. О потерях среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры зачастую сообщают местные власти.