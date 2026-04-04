На трассе М-8 в Ярославской области сгорел рейсовый автобус

Утром 4 апреля на федеральной трассе М-8 под Переславлем-Залесским в Ярославской области сгорел рейсовый автобус. Об этом сообщает областное МЧС.

По информации МЧС, о возгорании стало известно в 6:28 4 апреля. Автотранспорт вспыхнул на 117-м км трассы, между населенными пунктами Новое и Новинцы. Сначала водитель сам пытался предотвратить распространение огня с помощью огнетушителей, но не смог, сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«К ликвидации пожара привлекались 5 огнеборцев и 3 единицы техники. Никто не пострадал. Огнем уничтожен автотранспорт на площади 40 квадратных метров»,— сообщили в ГУ МЧС.

Пожар ликвидировали в 7:40. В салоне пассажиров не было. Предварительной причиной пожара называется разгерметизация бензобака из-за механического повреждения карданным валом, что привело к утечке топлива и его воспламенению от источника зажигания. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Автобус восстановлению не подлежит, констатировали в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Руководством министерства дорожного хозяйства и транспорта и ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области" дано поручение всем транспортным компаниям, обслуживающим муниципальные и межмуниципальные маршруты региона, проверить наличие и исправность огнетушителей и систем пожаротушения у подвижного состава, а также провести дополнительные инструктажи с водительскими составами транспортных предприятий»,— рассказали в министерстве.

Алла Чижова