В Таганроге прооперировали одного из пострадавших в атаке БПЛА
Одному из пострадавших во время атаки ВСУ на Таганрог проведена операция, он находится в реанимации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Остальным пострадавшим провели обследования и обработку ран. Они находятся в палатах стационара.
«Врачи делают все от них зависящее, люди получают необходимую помощь. Город не останется в стороне: мы окажем всестороннюю поддержку пострадавшим»,— отметила госпожа Камбулова.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей города и один иностранец.