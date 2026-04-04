Минобороны РФ сообщило о поражении военных аэродромов Украины

Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины, сообщило Минобороны РФ. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также за сутки были атакованы пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.

Подразделения группировок «Запад», «Южная», «Центр» и «Север» улучшили свое положение на линии боевого соприкосновения. Группировка «Восток», в свою очередь, продвинулась вглубь украинской обороны.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и уничтожили более 300 беспилотников самолетного типа.