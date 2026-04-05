Фонд вошел в закрома

Ранее подконтрольная «Сберу» УК «Современные фонды недвижимости» приобрела 186 тыс. кв. м складских площадей в логопарке «Центр агротехнологий» недалеко от Уфы. Их рыночная стоимость превышает 13 млрд руб. Это крупнейшая сделка за историю складского рынка Башкирии, сопоставимая с годовым объемом ввода в регионе.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) стала владельцем двух складских объектов на 186,8 тыс. кв. м в составе парка «Центр агротехнологий» в Башкирии, рассказал “Ъ” источник на рынке недвижимости. Это подтверждается сведениями из ЕГРН: 16 марта права на объекты площадью 123,3 тыс. кв. м и 63,5 тыс. кв. м перешли к закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Современный 8» под управлением УК СФН. Ранее объекты находились у ЗПИФ «Восток Капитал». Стороны сделки “Ъ” оперативно не ответили.

«Центр агротехнологий» — агрологистический комплекс, нацеленный на хранение, переработку и реализацию сельхозпродукции. Он занимает 61,6 га в Чишминском муниципальном районе, примерно в 20 км от Уфы. Управляет объектом ООО ЦАП. Компания, по данным СПАРК, контролируется бывшим депутатом Госдумы и башкирским предпринимателем Эрнстом Исаевым. ЗПИФ «Восток Капитал», по данным СПАРК, управляется зарегистрированной в Ростове-на-Дону Донской трастовой компанией (ООО «ДонТК»). Структура принадлежит Алексею Ульянченко (51% долей) и Алексею Вербицкому (49%). Ее выручка за 2025 год снизилась вдвое, до 32 млн руб., чистая прибыль выросла в четыре раза, до 21 млн руб. УК СФН управляет ЗПИФами, инвестирующими в коммерческую недвижимость. До 2022 года она контролировалась структурами «Сбера». Сейчас 99,9% долей в компании владеет АО «Старт», чьи учредители не заявлены. Общая стоимость активов — 644 млрд руб., под управлением около 3,5 млн кв. м недвижимости. В 2025 году УК СФН выплатила своим пайщикам 40 млрд руб., год к году показатель вырос на 56%.

Старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Полина Митина предполагает, что 186,8 тыс. кв. м в составе «Центра агротехнологий» могли обойтись УК СФН в 13–17 млрд руб. Оценка управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова — 13,2–19,3 млрд руб. Доходность, по его словам, 10–11% годовых. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин говорит, что «Центр агротехнологий» полностью сдан в аренду.

Сделка УК СФН — крупнейшая за всю историю складского рынка Башкирии, констатирует господин Бумагин. Выкупленный объем, по словам Полины Митиной, сопоставим с годовым вводом в республике. Совокупная площадь сделок со складами в Башкирии в прошлом году, по оценкам Nikoliers, составила 281 тыс. кв. м. Это рекордное значение с 2018 года. Доля вакантных площадей в регионе на конец декабря прошлого года составила 1,4%, сократившись на 1,2 процентного пункта год к году.

Полина Митина связывает интерес УК СФН к покупке складской недвижимости в Башкирии с выгодным географическим расположением субъекта — на пересечении транспортных потоков. Интерес к региону, по ее словам, в целом растет, в том числе за счет мер поддержки со стороны местных властей. Например, управляющие компании и арендаторы логопарков в Башкирии с конца прошлого года не платят налог на имущество.

София Мешкова