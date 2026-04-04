На Кубани таксист попал под уголовное преследование за вымогательство денег

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное в отношении таксиста, который вымогал деньги с женщины, чей муж пропал на СВО. Как сообщили в следственном управлении, мужчина получил от пассажирки 10 тыс. руб. за оставленные в такси документы.

«Марина получила ужасную новость: ее муж пропал без вести на СВО, и для признания его официально умершим необходимо предоставить ДНК. Тогда она собралась и поехала в Минобороны, однако нарвалась на водителя, который начал ей грубить из-за того, что она не поздоровалась»,— рассказали в СУ СКР по краю.

В управлении уточнили, что после завершения поездки женщина обнаружила, что оставила в салоне все документы. Она связалась с мужчиной, а он, в свою очередь, просил за это денежное вознаграждение.

«В процессе вымогательства Арсен оскорблял и унижал пассажирку, игнорируя ее отчаянное состояние. В итоге таксист получил “вознаграждение” и отдал папку. Женщина позвонила в сервис, Арсена пообещали заблокировать»,— говорят в следственном управлении.

Статью, по которой возбудили уголовное дело в отношении таксиста, в СУ СКР по Кубани не уточнили.

Василий Хитрых