Бывшего вице-мэра Карабаша отправили в СИЗО на два месяца

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения бывшему вице-мэру Карабаша, заместителю министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеславу Коробейникову. Его заключили под стражу до 1 июня 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

Вячеслава Коробейникова обвиняют в получении взятки в крупном размере во время работы заместителем главы Карабаша. По версии следствия, в 2022-2023 годах он получил 270 тыс. руб. от директора компании за покровительство при реконструкции водозабора озера Серебры. Работы выполнялись в рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Комфортная городская среда».

Ольга Воробьева