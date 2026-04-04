Космическая связь

В первый день Недели космоса радио “Ъ FM” проведет эксклюзивный сеанс связи с Международной космической станцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Сергея Кудь-Сверчкова Фото: телеграм-канал Сергея Кудь-Сверчкова

6 апреля после 19:00 на вопросы ведущего ответит Герой России, летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который прямо сейчас работает на орбите. Сигнал преодолеет более 400 км безвоздушного пространства — это первый случай в истории вещания «Коммерсантъ FM», когда студия и МКС соединятся специальным включением с орбиты.

Космонавт, командир корабля «Союз МС-28», расскажет о жизни на станции, ответит на неочевидные вопросы и поделится тем, о чем молчат официальные сводки.

Начало после 19:00 в эфире «Коммерсантъ FM», 93,6 FM.